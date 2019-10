Hamilton de snelste, Verstappen begint met derde tijd in Mexico

Het was een ochtendtraining als alle anderen in Mexico-Stad. De coureurs begonnen op intermediates omdat het asfalt nog niet volledig opgedroogd was na een eerdere regenbuit, maar al vrij snel werd alweer overgeschakeld op droogweerbanden. Wel lag de sessie in het laatste gedeelte meer dan 10 minuten stil nadat Lance Stroll de controle over zijn Racing Point verloor en in de banden belandde. Er bleek weinig aan de hand, de Canadees kwam in het slot zelfs nog terug de baan op.