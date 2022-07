Hamilton en Pérez genieten van ouderwets kartduel: ‘Dit was Formule 1 op z'n best’

Lewis Hamilton en Sergio Pérez waren het eens; de laatste tien ronden van de Britse GP op Silverstone waren Formule 1 op zijn best. De twee coureurs waren in die slotfase voortdurend met elkaar in gevecht en met Charles Leclerc. Ze gingen wiel-aan-wiel door de bochten, reden dicht achter elkaar en haalden elkaar beurtelings in.

,,Het was genieten. We vochten hard en fair, ik voelde me weer dat jongetje dat vroeger zo veel plezier had in het karten”, zei Pérez na afloop. ,,Mijn hartslag ging behoorlijk omhoog.”



Pérez had pech aan het begin van de race. Hij had een touché met de Ferrari van Leclerc en moest na enkele ronden al een pitstop maken voor een nieuwe voorvleugel. Vanaf de laatste plek begon de Mexicaan aan een geweldige inhaalrace in zijn Red Bull, die eindigde met de tweede plaats achter de Spaanse racewinnaar Carlos Sainz.



,,Ik moest er had voor werken en ik wilde ook niet opgeven. Die laatste ronden waren geweldig, het was lang geleden dat ik zo’n mooi gevecht had met Lewis en ook Charles”, aldus Pérez, de nummer 2 in de WK-stand. Hij heeft 34 punten minder dan zijn teamgenoot Max Verstappen, die in de Grote Prijs van Groot-Brittannië door schade aan de vloer van zijn Red Bull genoegen moest nemen met de zevende plaats.

Hamilton had al net zo genoten als Pérez in de laatste ronden. De Brit van Mercedes eindigde als derde en landde zo voor de tiende keer op rij op het podium in zijn thuisrace. Ruim 140.000 Britten zagen hem in de slotronden duelleren met Pérez en Leclerc. ,,Ik ben heel dankbaar dat ik meekon in de strijd vooraan, want dat was alweer een tijdje geleden. Het deed me denken aan mijn kartdagen. Het feit dat we ronde na ronde zo dicht achter elkaar reden en inhaalacties konden maken is Formule 1 op zijn best.”

De zevenvoudig wereldkampioen reed zelfs even aan de leiding en dat was voor het eerst dit seizoen. ,,Onwennig was het niet, ik heb natuurlijk in mijn carrière al heel wat rondes aan de leiding gereden. Maar we maken nu wel echt vooruitgang met de Mercedes, de auto laat zien dat ie potentie. Ik hoop dat er dit seizoen nog wat moois gaat komen.”

