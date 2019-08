Hamilton en Verstappen halen beste in elkaar naar boven in laatste training

Verstappen: we zitten dicht bij Mercedes

2 augustus Max Verstappen is na de trainingsdag voor de Grote Prijs van Hongarije positief over zijn Formule 1-bolide en voelt dat Red Bull steeds dichter bij Mercedes komt. ,,Het lijkt erop dat Mercedes net iets sneller is, maar we zitten er dichtbij", zegt de 21-jarige Nederlander tegen Verstappen.nl.