Hamilton: Ik denk nog niet aan mijn vijfde wereldtitel

Door Arjan Schouten



Natuurlijk moest Lewis Hamilton vandaag in Austin voor de wereldpers aanschuiven om vooruit te blikken op zijn eerste kans om zijn vijfde wereldtitel te grijpen. Zondag is het al zo ver als hij zelf wint op het Circuit of the Americas en Sebastian Vettel pas als derde of lager eindigt. De 33-jarige Brit van Mercedes - al wereldkampioen in 2008, 2014, 2015 en 2017, racete zes keer in Texas en slaagde er alleen in 2013 (vierde) niet in om te winnen. Dus gaat iedereen er gemakshalve van uit dat zijn titelkansen in Amerika levensgroot zijn. ,,Maar zo benader ik deze race helemaal niet’‘, zo bekende Hamilton. ,,Dit weekend voelt voor mij gewoon zoals elk weekend en zo willen wij het als team ook graag blijven benaderen. We willen winnen, dat blijft het simpele doel, zoals altijd. En dat gaan we nu niet veranderen.‘’