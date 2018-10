Hamilton kroont zich voor vijfde keer tot wereldkampioen

,,Het voelt heel gek om dit verhaal af te maken, met Fangio die ook successen had met Mercedes. Een ongelooflijk gevoel. Surreëel bijna’’, vertelde Hamilton na afloop van de race.



,,Het was een dramatische race. Het ging aanvankelijk goed, maar wat me daarna allemaal gebeurde. Ik weet het niet eens meer’’, vertelde hij interviewer David Coulthard. ,,Het ging er om vol te houden en die auto thuis te brengen. Gelukkig is het me gelukt, dankzij het team en de geweldige fans die van deze race een fantastische Grand Prix maken.’’