Hamilton naar Ferrari? Wolff heeft geen moeite met gesprekken

WK-klassement: Verstappen terug op derde plek, reuzen­sprong Gasly

17 november Max Verstappen is terug op de derde plek na zijn overwinning in Brazilië. Door de botsing tussen Leclerc en Vettel is hij de Ferrari-coureurs voorbij. Pierre Gasly maakt door zijn tweede plek een mooie sprong in het klassement.