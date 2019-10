Hamilton over hiërarchie Ferrari: ‘Niet Vettel, maar Leclerc is daar de kopman’

Toro Rosso geeft Yamamoto kans op Suzuka

7 oktober De Japanse coureur Naoki Yamamoto krijgt bij de komende Grand Prix in eigen land de kans zich te laten zien in de Formule 1. Yamamoto mag vrijdag in de eerste vrije training op het circuit van Suzuka één van de twee bolides van Toro Rosso besturen. De 31-jarige Japanner neemt het stuur over van de Fransman Pierre Gasly, die de rest van het weekeinde wel weer in de Toro Rosso zit.