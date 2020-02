Hamilton over uitspraken Verstappen: ‘Dat zie ik vaak als teken van zwakte’

,,Ik vind het leuk om te zien”, vertelt Hamilton bij de lancering van de nieuwe auto van Mercedes. ,,Ik heb mij altijd op het circuit laten horen. Vaak zie ik zulke praat als een teken van zwakte.”



Hamilton heeft altijd gezegd dat hij ernaar uitkijkt om op de baan te vechten met Verstappen. In de afgelopen seizoenen is het respect voor de Nederlander steeds meer gegroeid en ziet hij in Verstappen ook een toekomstig wereldkampioen. Naast de baan is het gevecht in ieder geval al begonnen.



Het Formule 1-seizoen wordt volgende week afgetrapt met drie testdagen. Een week later volgen nog drie dagen voordat het circus naar Melbourne afreist voor de Grand Prix van Australië op 15 maart.