Hamilton snelste in derde vrije training, Verstappen rijdt zevende tijd

In een rommelige vrije training werd tot twee keer toe de rode vlag getoond. Eerst belandde Valtteri Bottas met zijn Mercedes in het grind. Een stuurfout van George Russell (Williams), met nog minder dan 5 minuten op de klok, betekende een vroegtijdig einde van de laatste oefensessie.

Verstappen, die in 2016 in Barcelona zijn eerste Grand Prix won, gaf een kleine seconde toe op Mercedes-coureur en regerend wereldkampioen Hamilton. Dat kwam mede omdat hij aan het einde van de training in zijn snelle ronde werd gehinderd door Lance Stroll (Racing Point).

Charles Leclerc snelde naar de tweede tijd. De coureur van Ferrari was ruim een halve seconde langzamer dan Hamilton. Hij was net iets sneller dan Bottas, die in zijn Mercedes nog de snelste was geweest op vrijdag in de eerste en tweede vrije training. Haas-coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen maakten een goede indruk op de plaatsen vijf en zes.