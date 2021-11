Hamilton troeft Verstappen af en start sprintrace in São Paulo vooraan

Mercedes gaf aan dat de motor na verloop van tijd aan puur vermogen inboet. En dat, met nog vier races te gaan, het dus tijd was voor een splinternieuwe. Die liep als een klok op Interlagos. In de vrije training was Hamilton al het snelst, en hij bepaalde de kwalificatie ook van begin tot eind. Op zijn tijd van 1.07,934 moest Verstappen ruim vier tienden toegeven. Valtteri Bottas werd derde, Verstappens teamgenoot Sergio Pérez vierde.



,,Als zij een nieuwe motor pakken hebben ze meer snelheid", begon Verstappen direct na de kwalificatie allerminst somber aan zijn analyse. ,,Dit is een grote schok voor mij. Ik ben blij met de tweede plek, dat is een goede startpositie. Soms moet je realistisch zijn en er zat gewoon niet meer in vandaag. De race op zondag blijft het belangrijkste. Later in het weekend wordt het ook nog wat warmer, dus we gaan het zien.”



Hamilton mag geen officiële pole position bijschrijven, die gaat naar de winnaar van de sprintrace.