Hamilton twee keer sneller dan Verstappen, flinke klapper Leclerc op nieuw circuit

De tweede vrije training werd onder race-omstandigheden afgewerkt en kon voor de teams veel waardevolle informatie opleveren, dus ook onder het kunstlicht was het meteen druk in Jeddah. Max Verstappen kwam op mediums naar buiten en klokte net als in VT1 al snel de beste tijd , alvorens Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zich lieten gelden op dezelfde bandensoort.

De eerste dag op het smalle, nieuwe stratencircuit in Saoedi-Arabië leek zonder klappers te gaan eindigen, maar daar was enkele minuten voor het einde van VT2 dan toch nog Charles Leclerc. Achterstevoren schoof de Monegask de muur in en van zijn Ferrari was weinig meer over (zie video). Het wordt voor de monteurs van de Italiaanse renstal nog een lange avond, willen ze de auto van Leclerc op tijd weer klaar hebben voor de afsluitende training van morgen (15.00 uur Nederlandse tijd).