Hamilton wederom het snelst, Max achtste met beschadigde voorvleugel

Een handvol spins en een aantal uistapjes in de grindbak Verstappen, daar moest de kijker het mee doen tijdens de tweede oefensessie in Oostenrijk. Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, nog eens Latifi en daarna Kimi Räikkönen, allemaal waren ze ‘hem even kwijt’. Dat gold ook voor Verstappen, die net als Räikkönen door de grindbak schoot om zonder al te veel blijvende schade aan zijn wagen weer door te gaan. In de ochtendtraining had hij zijn Red Bull ook al een keer achterstevoren op het asfalt gezet. Later volgden teamgenoot Alexander Albon en Romain Grosjean ook nog.



In de kwalificatieruns bleken de Mercedes opnieuw het snelst. Dik zes tienden was Hamilton (1.04,304) vlotter dan Sergio Pérez, die in de Racing Point een veelbelovende derde tijd klokte. Voor Verstappen restte P8, op iets minder dan een volle seconde van Hamilton: 1.05,215. De Limburger was niet tevreden over de prestaties van zijn auto en inmiddels is één van de aanleidingen daarvoor bekend. Volgens teambaas Christian Horner reed Verstappen zijn beste tijd namelijk met een beschadigde voorvleugel.