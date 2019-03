Hamilton wint na motorprobleem Leclerc, safetycar kost Verstappen podiumplek

Door Arjan Schouten Medelijden. Dat kreeg je als kijker van de vijftiende Grand Prix van Bahrein. Want natuurlijk had Leclerc daar zijn eerste Grand Prix moeten winnen. Vertrokken van zijn eerste pole position bleef hij ijzig kalm toen Sebastian Vettel hem meteen voorbijschoot. Vijf rondjes nam hij de tijd om het gat rustig dicht te werken. Daarna meldde de 21-jarige Monegask aan de pitmuur dat hij sneller was en bij de eerste de beste mogelijkheid verwees hij zijn teamgenoot weer terug naar plaats twee. Comfortabel terug aan de leiding zag Leclerc teammaat Vettel weer eens kraken onder druk, in zijn spiegels. Na een gevecht met Lewis Hamilton spinde de viervoudig wereldkampioen en tot overmaat van ramp knalde ook nog eens zijn voorvleugel uit elkaar.

Zo leek de opmaat van een machtsovername bij de Italiaanse Scuderia wel rond in Bahrein. Het jonkie dat in Australië al wilde aanvallen maar daar nog aan de ketting werd gelegd, greep in zijn tweede race namens Ferrari wél zijn kans. Zijn naam werd al zo’n beetje in de bokaal gegraveerd door de organisatie, maar met nog tien rondes te gaan sloeg dan toch het noodlot toe voor Leclerc. ,,Wat is er aan de hand? Mijn motor doet vreemd’’, klaagde hij over de boordradio. Een achterblijver schoot weer voorbij, rondetijden zakten in als een te lang buiten de koelkast bewaarde pudding en zijn jongensboek werd langzaam weer uitgegumd. Nog negen rondjes en daar kwam Lewis Hamilton al langs gezeild. Weg P1. En vijf rondes later ging ook P2 nog naar Mercedes, toen ook Bottas langs kwam. Drama in het kwadraat. Ferrari dat cadeautjes uitdeelde. Want Max Verstappen, opgeklommen door de spin van Vettel, leek zelfs de laatste podiumplaats nog van Leclerc af te kunnen pikken.