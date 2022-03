Herstelde Vettel keert terug bij Aston Martin in GP Australië

Video Verstappen en Leclerc genieten van gevecht in Djedda: ‘We nemen allebei risico's, maar er is veel respect’

Max Verstappen en Charles Leclerc hadden genoten van hun bloedstollende gevecht in Djedda. Vorige week won de Ferrari-coureur, vandaag gingen de 25 punten naar de regerend wereldkampioen. ,,We nemen risico's en spelen het spel hard, maar er is duidelijk respect van beide kanten.”

27 maart