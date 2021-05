Het ideale scenario voor Max Verstappen: met een kickstart als eerste door bocht 1

door Rik Spekenbrink



Die sprint naar de eerste bocht. Die kan vanmiddag bij de Grote Prijs van Spanje alles bepalend zijn. Als de rode lichten doven en het gaspedaal vol wordt ingetrapt, is het zeshonderd meter naar die eerste rechterknik. Meteen gevolgd door een bocht naar links en een lange doordraaier naar rechts. Wie daar als eerste uitkomt, ligt op koers voor de zege.

Max Verstappen zal er alles aan doen om diegene te zijn. Hij start vanaf plek twee en moet Lewis Hamilton zien in te halen. ,,Uiteraard is de start heel belangrijk en zijn we daarop gefocust. Maar we willen het wel netjes houden. Want het is een lange race.” Kortom: ‘all in’, met het risico op ongelukken, zal Verstappen in principe niet gaan.

Quote We willen het wel netjes houden, want het is een lange race Max Verstappen

De situatie is namelijk anders dan de afgelopen jaren. Toen was het winnen van een paar races het hoogst haalbare voor de Nederlander. Nu speelt hij voor het eerst een hoofdrol in de strijd om het wereldkampioenschap. Ook al telt het seizoen (vooralsnog) liefst 23 races, ieder foutje kan aan het einde van de rit duur blijken te zijn, zo dicht zitten Mercedes en Red Bull - althans Verstappen - bij elkaar.

Zaterdag na de kwalificatie, waar hij op een haar na pole position miste, gaf hij aan dat Mercedes in zijn ogen een tandje verder is op dit moment. Maar zorgelijk klonk hij allesbehalve. Eerder al zei Verstappen dat dit seizoen ook een ‘ontwikkelingsrace’ wordt. Welk team slaagt er de komende maanden het beste in de auto nog een paar procent te verbeteren? Red Bull Racing is befaamd om de progressie tijdens het racejaar. Een lange adem is kortom een vereiste.

Volledig scherm Max Verstappen (l) gaat in Barcelona weer het gevecht aan met regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. © EPA

Maar natuurlijk wil Verstappen winnen in Spanje. In Bahrein won Hamilton, in Italië Verstappen, in Portugal weer Hamilton. Op het circuit waar hij vijf jaar geleden zijn eerste grand prix won en vandaag voor de honderdste keer een race rijdt voor Red Bull, kan Verstappen weer ‘gelijk maken’.

Op het circuit in Barcelona is volgen, en dus inhalen, moeilijk. En is het dus van groot belang wie die eerste ronde het beste aflegt. Verstappen heeft ten opzichte van Hamilton iets versere banden. Die zijn nieuw, die van de Brit hebben er één rondje op zitten. Of dat een verschil gaat maken vanaf de start, is afwachten. Verstappen leverde bovendien vijf jaar geleden zelf het bewijs dat je de race ook kan winnen vanaf de tweede startrij. Er kan altijd wat gebeuren.

In tegenstelling tot vorige week in Portugal, waar Red Bull niet helemaal in zijn element was, moet Verstappen het nu vermoedelijk wel alleen doen. Zijn teamgenoot Sergio Pérez start vanaf plek acht. Terwijl de Limburger bij de start ingeklemd staat tussen de twee Mercedessen.

Maar ook dat maakt wellicht weinig uit als Verstappen zich met een kickstart naar de eerste plek katapulteert. Vol in de aanval, en toch met beleid. Het is een dun lijntje, waar ook Hamilton op moet zien te balanceren.

