‘Het laatste waaraan ik twijfel is mezelf’

Door Rik Spekenbrink



Het was in de donderdagse namiddag op de Hungaroring welhaast drukker dan ooit bij zijn persconferentie. Dat krijg je als je een spectaculaire race weet te winnen en de kenners over elkaar heen buitelen met superlatieven. Het maakt Max Verstappen allemaal niet zo veel uit. En dat is niet gespeeld. ,,Het is op zich prima als er goede dingen over mij gezegd worden. Maar het geeft mij verder geen voldoening, ik slaap er niet beter van. Zoals ik ook niet wakker lig van slechte kritieken.”



Twintig races op rij gefinisht, twintig keer in de top-5, twee van de laatste drie races gewonnen. Verstappen is ‘hot’. Er wordt zelfs over titelkansen gesproken, niet in de laatste plaats om teamadviseur Helmut Marko eerder deze week zei een kampioenschap niet meer uit te sluiten. ,,Of ik dat vervelend vind? Nee hoor. Maar ik ben niet met de titel bezig, daar ligt mijn focus niet. Een gat van meer dan 60 punten is nog steeds enorm. We gaan het natuurlijk wel proberen. Er zijn circuits waar wij zouden moeten kunnen winnen, maar als Mercedes dan tweede wordt, win je niet zo gek veel. Ik ga gewoon gas geven, ieder weekeinde is een kans op zich.”