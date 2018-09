'Het zal me verbazen als Max niet het podium haalt'

In Singapore wacht een nachtrace. Altijd spektakel. Er is doorgaans veel kritiek op nieuwe circuits, maar Singapore valt alom in de smaak. Ook bij jullie?

Lammers: ,,Ik vind het wel een verfrissende aanvulling. Zo’n avondrace, ik verwacht toch dat dit deels toekomst gaat zijn van de Formule 1. Tweedaagse evenementen, korter, explosiever. Dan krijg je er ook meer. Zoals avondraces á la de Champions League, op dinsdag en donderdagavond. Waarom moet het altijd op zondag, als iedereen zelf wat aan het doen is? Misschien is Singapore dus wel een voorzetje naar de toekomst. Wel met een kleine kanttekening, natuurlijk. Want het is avond daar, als er gereden wordt. Maar in Europa natuurlijk niet.’’



Coronel: ,,Zeker, ja. Ik ben gek op stratencircuits. Ben in voor veranderingen, dan wordt het geen sleur. In Singapore is er altijd sfeer, je ziet de glinstering van die lampen over de auto’s. En Singapore, dat is geen Pietje Puk-city, hè. Gaaf, man, ik wil er ook racen. Ben er nog niet geweest, heb ‘m nog op de bucketlist staan. Wel veel in de regio gereden, in Azië. Laatst nog in Wuhan, een stad waar niemand ooit van gehoord heeft, maar wel een stad met ruim tien miljoen inwoners. Joh, op deze aarde valt voor de Formule 1 nog zoveel te ontdekken.’’