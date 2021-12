Hoe beleeft u de race van Max Verstappen?

Bent u een doorgewinterde Max Verstappen-fan en kruipt u komende zondag in vol ornaat achter de televisie? Of vliegt u zelfs naar Abu Dhabi om hem live te steunen? Het AD is benieuwd hoe u de race komende zondag beleeft. Wilt u uw verhaal delen? Mail dan uw reactie naar oproep@dpgmedia.nl en vermeld daarbij uw contactgegevens (uw gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy statement en zullen deze enkel gebruiken om contact op te nemen voor meer informatie). Foto’s worden uiteraard ook zeer gewaardeerd.