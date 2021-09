Hoe de F1 smult van felle strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton

Ricciardo mag als beloning in iconische Na­scar-au­to rijden

12 september Daniel Ricciardo mag als beloning voor het winnen van de Grote Prijs van Italië in een Nascar-auto rijden. De Australische coureur bezorgde McLaren op Monza de eerste overwinning in bijna negen jaar in de Formule 1. Teambaas Zak Brown had Ricciardo beloofd dat hij in de Nascar-bolide van de legendarische Amerikaan Dale Earnhardt mag rijden als hij de Britse renstal een podiumplaats zou bezorgen.