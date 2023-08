Hoe Max Verstappen een inspiratiebron voor de eeuwigheid kan worden

update Noodlij­dend Viaplay sluit verkoop niet uit, Formule 1 voorlopig nog te zien in Nederland

De Zweedse streamingsdienst Viaplay is dringend op zoek naar geldschieters en sluit zelfs een overname niet uit. Het bedrijf, dat in zwaar weer verkeert, blijft voorlopig de Formule 1 uitzenden in Nederland. Wat er gebeurt als er een koper zich aandient, is onbekend.