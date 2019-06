Hoeveel geduld heeft Red Bull nog met ‘achterblijver’ Gasly?

Ricciardo krijgt dubbele tijdstraf na inhaalac­tie in slotronde van de race

23 juni Daniel Ricciardo is drie uur na de Grand Prix van Frankrijk hard gestraft voor een inhaalactie in de slotronde van de race. De stewards oordeelden dat de coureur van Renault twee fouten had gemaakt en dat levert hem twee keer een tijdstraf van vijf seconden op.