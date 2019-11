Honda en Red Bull verlengen contract tot en met 2021

Het vorige contract liep tot en met volgend seizoen, maar Honda gaat dus nog minimaal een jaar langer door met Red Bull. Het seizoen van 2021 wordt een bijzonder jaar, omdat er dan nieuwe regels worden geïntroduceerd in de Formule 1, die het racen moeten verbeteren, maar ook de kosten moeten drukken. Mede daarom wil Honda langer door.



Honda en Red Bull zijn vanaf dit seizoen aan elkaar verbonden, nadat de Oostenrijkse renstal eerder met Renault samenwerkte. Die verbintenis was in het begin zeer succesvol en leverde ook vier wereldtitels op voor het team en Sebastian Vettel, maar in de jaren dat Verstappen met de Renault-motor reed was het kommer en kwel.



Dit seizoen zou voor Honda en Red Bull een overgangsjaar zijn, maar de Japanners leveren al vanaf het begin een uiterst betrouwbare motor die ook nog eens zeer snel ontwikkeld wordt. Het gat met Mercedes en Ferrari is al aanzienlijk verkleind, waardoor er veel vertrouwen is voor de toekomst.