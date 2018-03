'Hoop dat Max mee kan knokken, die titel komt wel'

Huub Stapel: ,,Ik heb het gevoel dat het spannender wordt, maar dat is vooral een gevoel hoor. Ik heb het idee dat er iets in de lucht hangt. Dat het competitiever wordt. En dat is wat Formule 1 ook echt nodig heeft. Je kunt er wel een Nederlander in hebben en steeds blijven roepen dat hij heel goed is. Maar als zo’n talent slechts een paar keer wint, is dat natuurlijk niet goed. Het wordt de hoogste tijd dat er vijf, zes teams steevast om de prijzen mee gaan doen. Nu wint de rijkste en is het: dank je de koekoek. Liberty Media maakt zich hier ook zorgen om, ja. En ik zeg niet graag dat Amerikanen gelijk hebben, maar dit keer wel.’’