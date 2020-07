IJzersterke Mercedessen 1 en 2, klagende Verstappen achtste

Het was een weinig enerverende eerste sessie op de Hungaroring, waar in negentig minuten maar één iemand spinde: Robert Kubica, vanochtend in de wagen van Kimi Räikkönen actief. Twintig minuten daarvoor had Verstappen, met een nieuwe achtervleugel vol flow-vis om de luchtstromen te controleren, op de harde band de eerste tijd op de klokken gezet. Al gauw namen de Mercedessen vervolgens P1 en P2 in, om hier niet meer van te wijken.

Na iets meer dan een half uur trainen liet Verstappen blijken niet tevreden te zijn met zijn RB16. ‘It’s bad, I’m boxing in this lap’, vertelde hij aan zijn engineer, die tevergeefs probeerde de Limburger buiten te houden. Echt paniek ontstond er vervolgens niet in de garage van Red Bull en Verstappen keerde gewoon weer terug op het asfalt waar hij vorig jaar zijn eerste pole position claimde. Op een nieuw setje softs verbeterde hij zich nog, maar de 1.17,435 voor P8 bleek geen serieuze aanval op de toptijden. Die waren voor Hamilton (1.16,003) en Bottas (1.16,089). Zij maakten indruk met scherpe tijden onder niet-ideale omstandigheden. Vrijwel de hele training druppelde het wel ergens op het circuit.



Verstappen klaagde naast de afstelling van zijn Red Bull, ook nog in niet mis te verstane bewoordingen over Nicholas Latifi. Die liet de Nederlander naar eigen zeggen niet passeren zoals dat hoort, wat een boordradio vol ‘piepjes’ opleverde alsmede een handgebaar. Tenslotte was er nog Pierre Gasly, die in de ochtendtraining schitterde door afwezigheid. Hij kampte met problemen aan de Honda-motor van zijn AlphaTauri en zal mikken op de tweede vrije training, vanmiddag om 15.00 uur.



