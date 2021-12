In het spoor van Max Verstappen: hoe brutale uitdager de wereld veroverde

Door Arjan Schouten en Rik Spekenbrink



December, 2016, Abu Dhabi

De winter staat voor de deur, maar hier op een strandstoel naast de protserige pleziervaartuigen die liggen aangemeerd in Yas Marina, is het altijd zomer. In korte broek schuift Max Verstappen aan. Zijn tweede jaar in de Formule 1 is uiterst geslaagd, in eigen land is hij zelfs genomineerd voor een Jaap Eden-award. ,,Maar of ik Sportman van het Jaar moet worden?’’ herhaalt hij de zojuist gestelde vraag. ,,Ehm, liever niet, want dan hoef ik er ook niet naar toe. Wéér een gala. Pff... Nee, dan heb ik liever helemaal niks.’’