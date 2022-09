IndyCar-held Colton Herta wil niet als ‘uitzonderingsgeval’ Formule 1 in

Ook Alpha Tauri wil Nyck de Vries strikken: ‘Een zeker stoeltje in de Formule 1? Zo ver is het nog niet’

Hij was al kandidaat bij Williams en test komende week voor Alpine, maar Nyck de Vries staat nu ook hoog op het verlanglijstje van Alpha Tauri. ,,Een zeker stoeltje? Zo ver is het nog niet, maar gelukkig is er momentum en is er plaats op de grid.”

18 september