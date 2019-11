Interlagos: vervallen maar historisch

F1-blogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circus op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Bij de Formule 1 denk je bijna automatisch aan luxe. De Monaco-plaatjes zeg maar, dure jachten, champagnefeesten en hordes VIP’s in de paddock. Zie ook het introotje van deze rubriek.



Maar het is echt niet overal zo chic. Neem de Hungaroring: veel beton, weinig franje. En op Interlagos, het circuit waar het miljoenencircus deze week is neergedaald, is de weelderigheid ook ver te zoeken. Vergane glorie komt dichter in de buurt.

Collega Arjan had me al gewaarschuwd. Autódromo José Carlos Pace ligt naast een enorme favela. Let maar eens op de helikoptershots dit weekeinde. De zwaaiende Braziliaanse kindjes vanaf het voetbalveldje in de sloppenwijk staan al te wachten. São Paulo is niet de veiligste stad op aarde. Berichten over bestolen teambusjes waren afgelopen jaar geen uitzondering.

Dit blogje komt tot u vanuit de persruimte van het circuit. Dat zijn al nooit de gezelligste plekken, gewoon een grote ruimte met 25 rijen bureaus en tig televisies, maar op Interlagos is het helemaal een kille bedoening. Een soort loods is het eigenlijk, met stenen muren en raampjes van enkel glas.



Het eerste uur hadden we hier vanochtend geen stroom. De opgetrommelde monteurs prikten met hun schroevendraaiers in de stoppenkast en het was opgelost. Het internet valt ook geregeld uit en de koffie is naar Braziliaanse maatstaven matig.

Maar: dit is dus géén klaagverhaal. Het past bij deze grand prix. En het is juist mooi dat de Formule 1 ook nog oorden aandoet waar het in eerste instantie draait om de sport, en niet om de poen. Waar je de historie al voelt als je met de taxi aan komt rijden en de vervallen hotels ‘Pitstop’ en ‘Paddock’ passeert. Eenmaal op het circuit worden de tuintjes nog snel even aangeharkt, maar verder geen gekkigheid. Interlagos blijft gelukkig Interlagos.

Ook een zekerheidje: in de persconferenties gaat het over Ayrton Senna. Dat is niet omdat het dit jaar 25 jaar geleden is dat hij stierf, dat is elk jaar zo. Eén voor één vertellen de huidige coureurs over hun raceheld en zijn nalatenschap. Zoals ze dat vorig jaar ook deden. En volgend jaar opnieuw zullen doen.

