‘Is Schumacher een toptalent, of knakt hij?’

Door Lisette van der Geest



Of Lammers de verrichtingen van de jonge Duitser volgt? ,,Zeker. Met belangstelling, als collega autocoureur, maar ook uit respect voor Michael. Je hoopt dat het goed gaat met Mick, dat hij voor zijn vader een follow-up kan geven aan diens prestaties. Het heeft nu extra bijzondere waarde”, aldus Lammers, doelend op het hersentrauma dat Michael Schumacher bij een ski-ongeluk opliep in 2013.



Of de hoop reëel is, is een tweede. De een jaar oudere Max Verstappen bereikte op vroegere leeftijd beduidend meer dan Schumacher – Verstappen werd onder meer wereldkampioen in het karten en werd door zijn opvallende prestaties de jongste coureur ooit in de Formule 1. Hij heeft inmiddels 83 Grand Prix-deelnames, 23 podiumplekken en 5 overwinningen achter zijn naam.



Zijn eerste jaar in de Formule 3 in 2017 eindigde Schumacher in de middenmoot. Lammers: ,,Maar je hebt de quickstarters en de slowstarters. Hij heeft iets langer nodig dan Max Verstappen die de afgelopen vier jaar de ongekroonde wereldkampioen was in de Formule 1 qua rijden, maar nog niet in de uitslag. De auto is van groot belang, dat Schumacher nu bij Ferrari rijdt helpt al mee.”