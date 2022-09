Jamie Chadwick countert twijfels bij F1-baas: ‘Ik wil binnen vijf jaar eerste vrouw in Formule 1 zijn’

De Britse autocoureur Jamie Chadwick is er vrij overtuigd van dat ze binnen vijf jaar de eerste vrouw sinds tijden in de Formule 1 zal zijn.

,,Ik moet de komende jaren nog veel doen om het te bereiken en presteren in de juiste opstapklassen, maar het is zeker mijn doel om binnen vijf jaar in de Formule 1 te racen”, zegt de tweevoudig kampioene van de vrouwenklasse W Series in The Guardian.

In 1976 nam voor de laatste keer een vrouw deel aan een race in de Formule 1. Dat was de Italiaanse Lella Lombardi.

De W Series is een aantal jaren geleden ingevoerd om vrouwelijke autocoureurs de kans te geven zich in de kijker te rijden. De races zijn onderdeel van het bijprogramma tijdens enkele Formule 1-weekeinden. De Nederlandse Beitske Visser presteert vaak goed in de W Series, maar Chadwick steekt erbovenuit. Ze kan begin oktober in de eerstkomende race in Singapore haar derde titel veroveren.



,,Ik heb begrepen dat Formule 1-baas Stefano Domenicali zijn twijfels heeft over een snelle intrede van vrouwen in de Formule 1, maar eerlijk gezegd zit ik daar niet mee. Sterker, het motiveert me juist om er vol voor te gaan”, aldus Chadwick.

