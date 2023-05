‘Jojo’ Nyck de Vries kijkt terug op ‘solide’ weekend: ‘Geen misstappen gezet op moeilijk circuit’

Met video'sNyck de Vries heeft naar eigen zeggen een “solide weekend” gehad in Monaco, maar tevreden was de Nederlandse Formule 1-coureur van AlphaTauri niet. De Vries finishte na 78 rondes buiten de punten op de twaalfde plaats . Vanaf die positie was hij ook aan de race begonnen.

,,Al met al was dit een prima, solide weekend”, zei de 28-jarige Fries bij Viaplay. ,,Ik heb in moeilijke omstandigheden en op een moeilijk circuit geen misstappen gezet. Maar qua snelheid ging het als een jojo-effect, op en af. In het begin van de race had ik nul temperatuur in de banden. Dan kan je ook niet aanvallen. Aan het einde pikte ik wel wel weer wat snelheid op. Het was een prima weekend, maar tevreden ben ik niet.”

Een flinke regenbui zorgde voor een chaotische slotfase van de race door de krappe straten van Monaco. ,,Ik had nul komma nul grip, het was alsof ik op slicks in de regen reed”, aldus De Vries, die net als vrijwel alle andere coureurs de intermediates onder zijn auto had laten zetten.

Teamgenoot Yuki Tsunoda viel in de slotfase door problemen met de remmen ver terug. ,,Mijn remmen werkten ook niet top”, aldus De Vries. ,,Als je zo weinig grip hebt kun je niet aanvallen en koelen de remmen en banden af. Maar dat is voor iedereen hetzelfde. Tevreden ben ik niet, maar al met al was het een prima weekeinde.”

De Vries wacht na zes grands prix nog altijd op zijn eerste punten van het seizoen. Alleen de Amerikaanse debutant Logan Sargeant van Williams is ook nog puntloos.

