Jos Verstappen haalt uit naar Red Bull: ‘Het is niet goed genoeg’

Jaar in, jaar uit, hetzelfde liedje. De Red Bull-auto van Max Verstappen kan de Ferrari's en Mercedessen niet bijbenen, maar dat gaat volgend jaar helemaal veranderen. Het team belooft het keer op keer, hand op het hart. Jos Verstappen lijkt het ermee gehad te hebben. Met de beloftes. Met de auto die niet strookt met de kwaliteiten van zijn zoon.

,,We zouden dichterbij moeten zitten maar het is moeilijker dan we denken‘’, zegt Jos Verstappen in Ziggo-programma Peptalk. ,,De laatste wedstrijden voor de zomerstop ging het eigenlijk enorm goed. Na de zomerstop zijn we een beetje blijven stilstaan, waar de anderen nog wel progressie gemaakt hebben.

,,Max kan er weinig aan doen, we zijn gewoon afhankelijk van het team‘’, legt Verstappen senior uit. ,,We blijven een beetje achter met deze auto, en we blijven een beetje achter met deze motor. Aan de combinatie van die twee moet harder gewerkt worden, willen wij volgend jaar om het wereldkampioenschap mee kunnen doen.‘’

Goedbeschouwd kent Max Verstappen een ijzersterk seizoen, vermoedelijk zijn beste seizoen als Formule 1-coureur. Een blik op de WK-stand doet echter anders vermoeden. Met nog vijf GP’s te gaan staat Verstappen vierde, op meer dan honderd punten van leider Lewis Hamilton. Wereldkampioen worden zit er dit jaar niet meer in, en vader Jos ziet het ook niet zomaar volgend jaar gebeuren.

,,Voor volgend jaar worden wel weer nieuwe auto’s gemaakt‘’, legt Jos Verstappen uit. ,,Maar we hebben het hele jaar de tijd gehad om het gat dat we hadden te dichten, en we zijn niet dichterbij gekomen. Dus waarom zouden we volgend jaar wél in één keer het gat dichten? Daar maak ik me echt zorgen over.‘’