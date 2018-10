Jos Verstappen kalmeerde woedende Max

Zijn vader Jos Verstappen moest hem kalmeren. ,,Max was boos omdat de auto niet helemaal in orde was. Niet door het missen van poleposition, maar door de auto. Ik heb hem zondagochtend wat gekalmeerd. Want poleposition is mooi, maar winnen is veel belangrijker. Daarna was hij getergd. Hij wilde maar één ding en dat is het winnen van de wedstrijd‘’, aldus Verstappen senior tegenover het Ziggo-programma Peptalk.