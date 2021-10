Jos Verstappen maakt rallydebuut in Assen: ‘Ben al zeven kilo afgevallen’

Lando Norris kampte met depressie in beginperio­de Formule 1: ‘Dat vergrootte de pijn’

4 oktober Lando Norris heeft in een openhartig interview op de Britse televisie bekend dat hij zich vaak depressief voelde in zijn beginperiode in de Formule 1. ,,Als je op 19-jarige leeftijd de Formule 1 binnenkomt, zijn er veel ogen op je gericht. Daarmee kunnen omgaan eiste zijn tol bij mij”, zei de coureur van McLaren in het programma This Morning van ITV.