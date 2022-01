Kalender Formule 1 voor 2022 | 23 races op de planning, Zandvoort in september

Het Formule 1-seizoen van 2022 barst op 18 maart écht los in Bahrein. De campagne die leidt naar de wereldtitel bestaat voor het eerst uit 23 races. Uiterlijk 20 november weten we of Max Verstappen zijn titel heeft kunnen prolongeren. Het jaar begint met twee testweekeinden.

• 23-25 februari Testdagen in Barcelona, op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Barcelona, Spanje



• 11-13 maart Testdagen in Bahrein, op het Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrein



• 18-20 maart Grand Prix van Bahrein op het Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrein

Winnaar 2021: Lewis Hamilton

Resultaat Max Verstappen: 2e



• 25-27 maart Grand Prix van Saoedi Arabië op het Jeddah Corniche Circuit in Jeddah, Saoedi-Arabië

Winnaar 2021: Lewis Hamilton

Resultaat Max Verstappen: 2e

Volledig scherm Max Verstappen en Lewis Hamilton na de afgelopen race in Jeddah. © REUTERS

• 8-10 april Grand Prix van Australië op het Melbourne Grand Prix Circuit in Melbourne, Australië

In 2021 niet verreden in verband met corona

• 22-24 april Grand Prix van Emilia Romagna op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, Italië

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

• 6-8 mei Grand Prix van Miami, op het Miami International Autodrome in Florida, Verenigde Staten

Stond in 2021 niet op het programma

• 20-22 mei Grand Prix van Spanje, op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Barcelona, Spanje

Winnaar 2021: Lewis Hamilton

Resultaat Max Verstappen: 2e

• 27-29 mei Grand Prix van Monaco, op het Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 7e

Volledig scherm Max Verstappen wint in Monaco. © Pool via REUTERS

• 10-12 juni Grand Prix van Azerbeidzjan, op het Baku City Circuit in Baku, Azerbeidzjan

Winnaar 2021: Sergio Pérez

Resultaat Max Verstappen: DNF

Resultaat Lewis Hamilton: 15e

• 17-19 juni Grand Prix van Canada, op het Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal, Canada

In 2021 niet verreden in verband met corona

• 1-3 juli Grand Prix van Groot-Brittannië, op het Silverstone Circuit in Silverstone, Groot-Brittannië

Winnaar 2021: Lewis Hamilton

Resultaat Max Verstappen: DNF

• 8-10 juli Grand Prix van Oostenrijk, op de Red Bull Ring in Spielberg, Oostenrijk

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 4e

• 22-24 juli Grand Prix van Frankrijk, op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet, Frankrijk

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

Volledig scherm Max Verstappen wint in Frankrijk. © AP

• 29-31 juli Grand Prix van Hongarije, op de Hungaroring in Budapest, Hongarije

Winnaar 2021: Esteban Ocon

Resultaat Max Verstappen: 9e

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

• 26-28 augustus Grand Prix van België, op het Circuit de Spa-Francorchamps in Stavelot, België

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 3e

• 2-4 september Grand Prix van Nederland, op het circuit van Zandvoort, Nederland

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

• 9-11 september Grand Prix van Italië, op het Autodromo Nazionale Monza in Monza, Italië

Winnaar 2021: Daniel Ricciardo

Resultaat Max Verstappen: DNF

Resultaat Lewis Hamilton: DNF

Volledig scherm Lewis Hamilton en Max Verstappen eindigden vorig jaar samen in de grindbak in Monza. © REUTERS

• 23-25 september Grand Prix van Rusland, op het Sochi Autodrom in Sochi, Rusland

Winnaar 2021: Lewis Hamilton

Resultaat Max Verstappen: 2e

• 30 september - 2 oktober Grand Prix van Singapore, op het Marina Bay Street Circuit in Marina Bay, Singapore

In 2021 niet verreden in verband met corona

• 7-9 oktober Grand Prix van Japan, op het Suzuka International Racing Course in Suzuka City, Japan

In 2021 niet verreden in verband met corona

• 21-23 oktober Grand Prix van Amerika, op het Circuit of The Americas in Austin, Verenigde Staten

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

Volledig scherm Max Verstappen ontvangt de beker van Shaquille O'Neil. © EPA

• 28-30 oktober Grand Prix van Mexico, op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City, Mexico

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

• 11-13 november Grand Prix van Brazilië, op het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo, Brazilië

Winnaar 2021: Lewis Hamilton

Resultaat Max Verstappen: 2e

• 18-20 november Grand Prix van Abu Dhabi, op het Yas Marina Circuit op Yas Island, Abu Dhabi

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.