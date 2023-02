Kilometervreter Max Verstappen ook snelste tijdens middagsessie van vlekkeloos verlopen eerste testdag

Max Verstappen heeft een week voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen een vlekkeloze eerste testdag beleefd in Bahrein. Net als tijdens de ochtendsessie zette de regerend wereldkampioen in de middag de snelste tijd neer: 1.32,837. Bovendien was hij met maar liefst 157 rondjes de kilometervreter van de dag.

Dat kwam mede omdat Verstappen als enige coureur zowel de ochtend- als de middagsessie voor zijn rekening nam. Bij de andere teams gaven de coureurs na de lunchpauze het stuur over aan hun ploeggenoot. Ook bij AlphaTauri, waar Nyck de Vries 85 rondjes voltooide. De debutant in het vaste deelnemersveld van de Formule 1 klokte daarmee de dertiende tijd, beter dan teamgenoot Yuki Tsunoda (15e).

Achter Verstappen noteerde Fernando Fernando Alonso verrassend de tweede tijd van de dag. De Spaanse routinier van Aston Martin was slechts 29 duizendsten langzamer dan Verstappen en liet de Ferrari’s van Carlos Sainz (3e) en Charles Leclerc (4e) achter zich. Lewis Hamilton noteerde achter Lando Norris de zesde tijd.

Verstappen reed zijn toptijd halverwege de ruim vier uur durende middagsessie, toen de zon al langzaam begon te zakken in Bahrein en de baan afkoelde. Hij dook ruim een tiende onder de 1.32,959, die in de ochtend voldoende was om het leaderboard aan te voeren.

Rondetijden zijn uiteindelijk maar bijzaak in Sakhir, waar ook vrijdag en zaterdag nog getest gaan worden. De coureurs en de teams willen data verzamelen en zoveel mogelijk kilometers maken om van alles te kunnen uitproberen.

Bekijk de snelste ronde van Max Verstappen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Drie keer de raceafstand

Verstappen reed in de ochtend 71 rondjes op het Bahrain International Circuit, net iets minder dan Alexander Albon (74) en Carlos Sainz (72). Na de lunch was de tweevoudig wereldkampioen met 86 rondjes nog productiever. In totaal legde hij vandaag bijna drie keer de totale raceafstand af, want de Grand Prix van Bahrein telt in totaal 57 ronden.

Dankzij de Nederlander was Red Bull het productiefste team van de eerste testdag, gevolgd door Mercedes (152), Williams (149), Alfa Romeo (138) en Ferrari (136).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het zal het Oostenrijkse team vooral tevredenstellen dat de auto een stabiele indruk maakte en geen last had van porpoising (‘stuiteren’), waar dat bij concurrent Ferrari wel af en toe het geval leek. ,,Ik denk dat het team deze winter geweldig werk heeft geleverd”, stelde Christian Horner. ,,Tijdens de lunch had ik een kort gesprek met Max. Hij is al bezig met de details. Er zijn geen fundamentele problemen met de auto.”

Verstappen komt morgen alleen in actie in de middagsessie. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez neemt de sessies op vrijdagochtend en de volledige zaterdag voor zijn rekening. Nyck de Vries test bij AlphaTauri vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Bekijk hier het overzicht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.