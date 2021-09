Koning en koningin maken voor de race nog een praatje met Max Verstappen

De race op het circuit van Zandvoort gaat om 15.00 uur van start. De 70.000 uitzinnige toeschouwers zullen Max Verstappen zien starten vanaf pole position, nadat de Nederlandse coureur van Red Bull Racing gisteren in de kwalificatie nipt sneller was dan Lewis Hamilton. De Formule 1 is voor het eerst in 36 jaar in Zandvoort.



Koning Willem-Alexander was zaterdag aanwezig op het circuit in Zandvoort om te kijken naar de kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix van Nederland. Zijn neef Bernhard deelde een foto op zijn Instagram Stories. Op de Instagram-pagina van de prins is te zien hoe de royals naast elkaar poseren boven de pitstraat op het rechte stuk van het circuit. Aan weerszijden staan de Italiaan Stefano Domenicali, directeur van de Formule 1, en de Fransman Jean Todt, president van de mondiale autosportfederatie FIA.