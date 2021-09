Koning en koningin vieren zege van Verstappen: ‘Nederland heeft zich van zijn beste kant laten zien’

VideoKoning Willem-Alexander, koningin Máxima en twee van hun dochters brachten zo’n twee uur voor de start van de Dutch GP een bezoek aan Max Verstappen in de pitsstraat op het circuit van Zandvoort. De Nederlandse coureur gaf de koninklijke familie een kijkje in zijn pitbox en de cockpit van zijn Red Bull-bolide. Later zagen ze Verstappen op schitterende wijze zegevieren .

,,Ik heb zeker meegezongen met het volkslied en heb met name genoten van de passie van alle mensen hier”, zei de koning bij Ziggo Sport. ,,Het was een waanzinnige race met de gedroomde winnaar en ik geef ook een felicitatie aan alle Nederlanders die Lewis Hamilton hebben gerespecteerd en begroet en gewaardeerd voor wat hij kan. Het was een sportief evenement. Nederland heeft zich van zijn beste kant laten zien.”

Verstappen legde voorafgaand aan de race onder meer uit hoe het schakelen met de hendels achter het stuur werkt. Zijn vader Jos en teambaas Christian Horner van Red Bull maakten ook kennis met Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen Amalia en Ariane.

De koninklijke familie liep daarna onder begeleiding van circuitdirecteur Robert van Overdijk door de pitsstraat. Willem-Alexander en Máxima, die een lange oranje rok draagt, zwaaiden enthousiast naar het publiek op de hoofdtribune en op de terrassen boven de pitboxen.

De race op het circuit van Zandvoort ging om 15.00 uur van start. De 70.000 uitzinnige toeschouwers zagen Max Verstappen starten vanaf pole position, nadat de Nederlandse coureur van Red Bull Racing gisteren in de kwalificatie nipt sneller was dan Lewis Hamilton. De Formule 1 streek voor het eerst in 36 jaar weer neer in Zandvoort.

De koning was een dag eerder ook al aanwezig bij de kwalificatie. Hij zag Verstappen toen poleposition pakken. Prins Bernhard, een neef van Willem-Alexander, is mede-eigenaar van het circuit in de Noord-Hollandse duinen.



Verstappen stapte zondagmiddag na zijn ontmoeting in de pits met de koninklijke familie op een open truck. Samen met de andere coureurs werd hij langs de volgepakte tribunes op het circuit gereden. Bij het voorstellen van de coureurs was het grootste applaus vanzelfsprekend voor Verstappen. De Nederlander zwaaide naar zijn tienduizenden fans op de tribunes en filmde de volle tribunes met een kleine camera.

De Australiër Daniel Ricciardo (McLaren) kreeg ook veel applaus van het publiek. De oud-teamgenoot van Verstappen droeg een juichcape van een grote Nederlandse supermarkt. Die capes worden in Zandvoort uitgereikt aan alle bezoekers.

Voor Verstappen verliep de race volgens plan. De 23-jarige Nederlander zag de overwinning eigenlijk geen moment in gevaar komen. Dankzij de historische zege neemt hij in de WK-stand ook weer de leiding over van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

