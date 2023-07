Lando Norris rijdt onvergetelijke thuisrace: ‘Als ik hartslagmeter had, was die compleet overgeslagen’

,,Dit is waanzin", jubelde Norris direct na afloop van de race . ,,Ik wil graag het hele team bedanken, want wat hebben zij het vandaag fantastisch gedaan. Ik weet niet precies waarom ze me op harde banden hadden gezet tijdens de safety car, maar het was een geweldig gevecht met Lewis. Ik heb gedaan wat ik kon en Max zo lang mogelijk het leven zuur gemaakt. We hadden nog iemand op het podium moeten hebben hebben, maar helaas pakte dat door de safety car anders uit voor Oscar.” Daarmee doelde hij op teamgenoot Oscar Piastri, die lange tijd op P3 lag.

Norris, die door de fans van de Formule 1 tot ‘Driver of the Day’ was uitgeroepen, bedankte zijn thuisfans en ging bij Viaplay verder met analyseren. ,,In de trage bochten worstelde ik, maar in de snelle bochten waren we heel snel. Dat was vandaag onze kracht, wat dat betreft waren we bijna net zo goed als de Red Bulls", zei de kopman van het team van McLaren. ,,Die snelle bochten hebben mij en mijn podiumplaats vandaag echt gered. Maar Lewis maakte het me heel moeilijk. Het was stressvol, maar ik denk dat ik het goed gedaan heb en het team hielp me uitstekend.”