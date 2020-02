Late aanval Verstappen op Bottas mislukt nipt, Leclerc productief op slotdag

Ook de laatste testdag was voor het team van Red Bull geen vlekkeloze. Dat had met name te maken met een schuiver die Alexander Albon maakte in het laatste uur van de ochtendsessie. Halverwege bocht 12 was hij zijn RB16 kwijt om in de grindbak te belanden. In tegenstelling tot ploeggenoot Verstappen een dag eerder kwam Albon wel op eigen kracht weg.