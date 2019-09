Leclerc pakt pole op Monza na bizar einde kwalificatie

Leclerc, het hele weekend al de rapste in Noord-Italië, klokte in Q3 meteen de snelste tijd, maar in een tweede run moest hij nog bevestigen. Lang lag Q3 echter stil na een crash van Kimi Räikkönen, waarna er nog maar heel weinig tijd over was voor een tweede run van het hele veld. Iedereen probeerde vervolgens in de out lap de beste positie te bemachtigen voor een ultiem rondje, maar in die hele chaos liep de klok sneller af dan wat de teams blijkbaar timeden.



In alle chaos kwamen alleen Leclerc en Carlos Sainz op tijd over start-finish om nog aan een tweede poging te beginnen, de rest werd al afgevlagd. Zo kwam Leclerc met slechts één vliegende ronde op pole. ,,Waar ik hartstikke blij mee, maar wat een zootje was het op het einde, zeg. Zonde’‘, vond de youngster die zijn eerste gp van Italië namens Ferrari rijdt. ,,Een beetje een anti-climax dit, want vaak blijft die laatste ronde toch de mooiste. Maar blijkbaar hadden we de timing allemaal verkeerd’‘, reageerde Lewis Hamilton, die achter Leclerc als tweede start, voor zijn Mercedes-teammaat Valtteri Bottas.