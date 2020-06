Lewis Hamilton: ‘Breek alle standbeelden van slavenhandelaren af’

video Van Kalmthout crasht bij debuut in IndyCar

7 juni De eerste race in de IndyCar Series is voor Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout uitgedraaid op een teleurstelling. De 19-jarige coureur van Ed Carpenter Racing crashte in Genesys 300 in de 38ste ronde. De race werd gewonnen door de Australiër Scott Dixon, die ruim 150 rondes aan de leiding reed.