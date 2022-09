Lewis Hamilton duikt op de valreep onder tijd Max Verstappen in eerste training Singapore

Max Verstappen kan zijn lol op: flinke buienkans tijdens Grand Prix van Singapore

Singapore ligt middenin de jungle en heeft het hele jaar kans op (flinke) regenbuien. Vooral vanaf het regenseizoen, in november, kan het flink hozen in de stad- en eilandstaat in Zuidoost-Azië. En laat dat nu juist ook al voor komend weekeinde de verwachting zijn, aldus Weerplaza.

29 september