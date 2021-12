Lewis Hamilton in de knel door omstreden sponsordeal Mercedes

In Engeland ontstond afgelopen week commotie, nadat Mercedes een overeenkomst sloot met Kingspan, een bedrijf dat betrokken was bij de brand van de Grenfell Tower in 2017 in Londen, die aan 72 mensen het leven kostte. De gemeenschap van de wijk kwam in opstand en schreef een brief aan teambaas Toto Wolff, en zelfs de overheid riep op de deal te verbreken. Het sterke vermoeden bestaat dat het materiaal dat Kingspan gebruikte om de toren te isoleren, brandbaar was en van grote invloed was op het verspreiden van de brand.

Het moment om er Hamilton naar te vragen, kort na zijn felbevochten pole position in Saoedi-Arabië, was opmerkelijk. Maar twee Britse journalisten wilden van de coureur weten hoe hij over de deal dacht. Eerst weigerde Hamilton te antwoorden, even later deed hij dat alsnog. ,,Ik wist niets van deze overeenkomst. Het was voor mij afgelopen week ook nieuws. Het heeft niets met mij te maken, helaas wordt mijn naam er nu mee geassocieerd omdat het logo op mijn auto zit. Maar of dat zo blijft, gaan we zien. Toto is ermee bezig. Ik was erg bewust van wat daar is gebeurd met al die families.”

Wolff had eerder al zijn excuses overgebracht aan mensen die het nieuws als pijnlijk hadden ervaren. In zijn persconferentie zaterdagavond ging hij er wat dieper op in. ,,We willen een dialoog starten met de gemeenschap, met de overlevenden, om hun pijn beter te begrijpen. Dat proces moet nog beginnen en is gebaat bij privacy.” Of het logo op de auto van Hamilton blijft, zei Wolff niet. ,,We gaan een oplossing zoeken, maar we willen het juiste doen, met integriteit.” Over zijn eigen rol in de kwestie was hij nederig. ,,Hier kan ik van leren. We ontwikkelen ons allemaal in onze levens. Ik hoop betere beslissingen te nemen.”