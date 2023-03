Lewis Hamilton mag neuspiercing dragen bij grand prix in Bahrein

Nyck de Vries sluit testweek af met productie­ve ochtendses­sie, Charles Leclerc het snelst

Na Max Verstappen heeft ook Nyck de Vries zijn testweek in Bahrein voltooid. De rookie van AlphaTauri werkte in de ochtendsessie meer rondes af dan wie dan ook (87) en richtte zich daarin op de lange runs. De tiende plek op de tijdenlijst, dik 7 tellen achter Charles Leclerc en P1, was dan ook nietszeggend.