Lewis Hamilton vervangt verbrandingsmotor en krijgt gridstraf

Vrije training 1 LIVE | Gridstraf voor Hamilton, Verstappen klokt voorlopig tweede tijd

11:13 Zeven races voor het einde zit er nog altijd nagenoeg niets tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dit weekend zou de Nederlander weer licht in het voordeel moeten zijn, zijn concurrent heeft bovendien een gridstraf. We beginnen in Turkije vanaf 10.30 uur met VT1 en in dit liveblog mis je geen moment!