LIVE | Alleen Leclerc sneller dan Verstappen

Vrije training 3Het Formule 1-circus strijkt deze week neer in Duitsland, op Hockenheim welteverstaan. In zijn twee eerdere deelnames stond Max Verstappen hier nog nooit op het podium, hoe vergaat het hem dit weekend? Voordat het er later vandaag (om 15.00 uur) in de kwalificatie echt om gaat, wordt vanaf het middaguur nog één uur getraind. Via dit liveblog hoef je geen moment te missen!