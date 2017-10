Verstappen vanaf tweede startrij ondanks vijfde tijd

Kubica en Di Resta krijgen hun kans bij Williams

6 oktober Het Formule 1-team van Williams geeft Robert Kubica en Paul di Resta de kans zich te bewijzen. De Britse renstal heeft nog een stoeltje vrij voor volgend seizoen en de Poolse coureur Kubica en Di Resta, de Schotse reserverijder van Williams, mogen de komende weken testen in een bolide uit 2014. De Canadees Lance Stroll is al verzekerd van een plekje in 2018.