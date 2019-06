LIVE | Bottas en Leclerc duiken onder tijd Verstappen

F1-panel ‘Of Max nou derde, vierde of vijfde wordt, dit seizoen is superwaar­de­vol’

27 juni In aanloop naar elke Formule 1-race blikken we dit seizoen vooruit op het raceweekeinde met een fanatieke volger van Max Verstappen, afkomstig uit de sportwereld. Voorafgaand aan de GP van Oostenrijk vandaag: oud-wereldkampioen op de baan en voormalig bondscoach Peter Schep (42), nu ploegleider bij wielerformatie EF Education First.