LIVE | Bottas loopt uit op Verstappen, Hamilton tot inhalen veroordeeld

Voorbeschouwing GP Verstappen wil Mercedes in Rusland pijn doen: ‘Focus op eigen race’

12:48 Een moeizaam weekeinde leek in het verschiet te liggen voor Max Verstappen in Rusland. Maar een perfecte kwalificatie biedt hem ineens zicht op zijn tiende racezege in de Formule 1. Al zal het nog een behoorlijke klus worden om af te rekenen met Mercedes.