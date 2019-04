LIVE | Bottas snelste in eerste deel kwalificatie China, Verstappen voorlopig vierde

Bottas en Vettel nipt sneller dan Verstappen, problemen voor Leclerc

12 april Max Verstappen is tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van China op de derde plaats geëindigd. De Nederlander ging in Sjanghai rond in 1.33.551 en moest daarmee twee tienden toegeven op Valtteri Bottas. Sebastian Vettel was twee honderdsten langzamer dan de Fin en werd tweede.